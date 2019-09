Europa League, Girone E: Lazio ultima, pareggiano Rennes e Celtic

Europa League 2019/2020, la classifica del Girone E dopo la prima giornata: pareggiano Rennes e Celtic, Lazio ultima

La vittoria a sorpresa del Cluj, contro la Lazio, porta i campioni in carica della Romani al primo posto nel Girone E di Europa League 2019/2020. Pareggio, nell’altra sfida, tra Rennes-Celtic 1-1: le reti, tutte sul rigore, realizzate da Niang (25′) per i francesi e Christie (59′) per gli scozzesi.

In attesa della seconda giornata, in programma il 3 ottobre alle 21 (queste le sfide: Lazio-Rennes e Celtic-Cluj), ecco la momentanea classifica: Cluj 3, Rennes e Celtic 1, Lazio 0. Sorprende vedere la squadra di Inzaghi ultima, ma ci sono ancora altre cinque partite per rimettere tutte le cose in ordine.