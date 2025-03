Europa League, il programma delle gare di ritorno

Vediamo nel dettaglio tutte quelle che sono le sfide in programma per il ritorni degli ottavi di finale di Europa League

Questa sera la Lazio ospiterà il Viktoria Plzen allo stadio Olimpico, in una sfida che sarà decisiva per la stagione della squadra di Baroni. Ma i biancocelesti non sono gli unici italiani a scendere in campo, dato che nello stesso orario toccherà anche alla Roma di Ranieri, che andrà a fare visita all’Athletic.

Vediamo qui di seguito tutte le partite di Europa League in programma nella giornata di oggi.

18.45 – Athletic-Roma

18.45 – Eintracht Francoforte – Ajax

18.45 – Lazio – Viktoria Plzen

18.45 – Olympiakos – Bodo Glimt

21.00 – Lione – FCSB

21.00 – Manchester United – Real Sociedad

21.00 – Rangers – Fenerbahce

21.00 – Tottenham – AZ Alkmaar