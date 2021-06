Euro2020, il Portogallo travolge l’Ungheria in extremis. Doppietta Ronaldo

Euro2020, il Portogallo la spunta sull’Ungheria grazie ai gol di Ronaldo e Rafa. I magiari crollano nel finale

Il Portogallo campione in carica non stecca alla prima e riesce a superare con difficoltà l’Ungheria del ct Marco Rossi. In una Puskas Arena riempita da 60mila tifosi, la squadra di Fernando Santos ha la meglio, ma solo allo scadere, travolgendo poi i magiari per 3-0.

La gara degli ungheresi è stata tutt’altro che negativa, annullando per buona parte del match i fenomeni portoghesi. Negli ultimi 10 minuti però, i gol di Rafa su deviazione di Orban, e la doppietta di Cristiano Ronaldo, permettono alla Selecao das Quinas di condurre il girone a punteggio pieno in attesa di Francia-Germania.