Euro2020, sorteggi playoff: tutti gli accoppiamenti

Euro2020, tutti gli accoppiamenti dei sorteggi delle squadre che andranno ad occupare i quattro posti rimanenti per la qualificazione

Quasi tutto deciso in vista dell’Europeo del 2020. Mancano però ancora quattro nazionali che devono staccare il pass per la competizione. Il tutto verrà deciso dai play-off in base al piazzamento in Nations League.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

LEGA A – Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria

LEGA B – Bosnia-Irlanda del Nord e Slovacchia-Irlanda

LEGA C – Scozia-Israele e Norvegia-Serbia per la lega C

LEGA D – Georgia-Bielorussia e Macedonia-Kosovo per la lega D