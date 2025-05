Espulsione Kalulu, follia dell’ex Milan che riceve un rosso diretto nella sfida Lazio Juventus: il motivo

Condividi via email

Espulsione Kalulu, incredibile ingenuità del difensore centrale della Juventus che lascia i compagni in 10 uomini

A riaprire la partita dopo il vantaggio bianconero firmato da Kolo Muani è stata l’espulsione Kalulu. L’ex difensore del Milan ha infatti colpito Castellanos alla schiena e l’arbitro, dopo un richiamo al Var, ha deciso di estrarre il cartellino rosso.

Partita che concede quindi nuove speranze ai biancoceleste che avranno un uomo in più per condurre l’assalto in questo finale di gara emozionante tra Lazio e Juventus.