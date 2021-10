Espulsione Acerbi, il giocatore rischia due turni di stop

Può costare cara l’espulsione ad Acerbi: il difensore – per una serie di comportamenti scorretti – rischia due turni di stop

Prima il giallo per le proteste, poi il rosso diretto per alcune parole (ripetute più volte) all’arbitro Massa e, per chiudere, il dito medio uscendo dal campo del Dall’Ara. Praticamente una domenica da dimenticare per Francesco Acerbi.

Una serie di comportomenti scorretti maturata nel giro di qualche minuto – durante la gara tra Bologna e Lazio – che può costare caramente: il giocatore, infatti, adesso rischia ben due turni di squalifica dovendo così saltare Inter e Verona. Intanto, nella serata di ieri, sono arrivate le scuse del difensore.