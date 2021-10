Espulsione Acerbi, il difensore: «Ho fatto due cazzate, chiedo scusa»

Espulsione Acerbi, il difensore – al termine del match contro il Bologna – ha chiesto scusa per l’atteggiamento tenuto

Francesco Acerbi salterà l’Inter. Il difensore ha rimediato un doppio giallo nel giro di un minuto per proteste. Il comportamento del giocatore non è piaciuto affatto all’arbitro Massa che – dopo averlo richiamato – gli ha estratto il cartellino. Il giocatore, al termine del match, si è scusato coi tifosi:

Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene. #Acerbi pic.twitter.com/ODhLiG3ryC — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) October 3, 2021

