Eriksson, il sogno dell’ex tecnico si realizza: «Ho allenato il Liverpool, stavo per piangere»

Eriksson, l’ex allenatore della Lazio ha coronato il suo sogno di allenare il Liverpool. Il tecnico si espone cosi a riguardo

Ai canali ufficiali del Liverpool al termine della gara tra le leggende di Liverpool e Ajax, ha parlato Eriksson che espone la sua emozione per la realizzazione del suo grande sogno

ERIKSSON – Penso che tutti abbiamo vinto oggi ed è stato bellissimo, assolutamente fantastico. Da You’ll Never Walk Alone fino alla partita e soprattutto una bella vittoria: eravamo sotto 2-0 e abbiamo vinto 4-2! Su You’ll Never Walk Alone stavo piangendo

Penso che siamo sempre stati la squadra migliore, quindi è stato un risultato giusto. Ma Anfield è davvero fantastico. Il migliore in campo il pubblico ed è stata anche una bella partita di calcio da guardare. Diversi ex calciatori sanno giocare ancora giocare a calcio molto bene. È un ricordo per la vita