Enrico Lotito pazzo di gioia per la promozione della Lazio Primavera: le sue parole

Enrico Lotito, direttore del settore giovanile dei biancocelesti, ha esultato per la promozione in Primavera 1 della Lazio Primavera

Intervenuto a Lazio Style Channel, Enrico Lotito ha commentato così la promozione della Lazio Primavera:

«Oggi è stata una grande emozione. Sono contento per i ragazzi se la sono meritata e ora è giusto che si godano la festa davanti a un pubblico che non ha mai smesso di incitarci. C’è tanto orgoglio per questo risultato, non abbiamo mai smesso di seguire i ragazzi. Abbiamo contribuito tutti per far sì che ci fosse questo giorno».