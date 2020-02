Emergenza coronavirus, si fa strada l’idea di un possibile rinvio dell’Europeo in programma il 12 giugno a Roma

Continua l’allarme Coronavirus in Italia e anche in Europa e in questi giorni avanza anche l’idea dello slittamento del prossimo Europeo che prevede il suo inizio a Roma il 12 giugno.

Secondo quanto riportato da Foxsports.it infatti c’è la seria possibilità che la competizione venga modificata o addirittura che potrebbe essere rinviata proprio per la paura della diffusione del virus.