Emergenza Coronavirus, Juventus-Inter rischia il rinvio

Juventus-Inter a rischio rinvio: l’emergenza Coronavirus ha invaso il mondo dello Sport, ora si cercano le giuste misure

Da una parte la necessità di tutelare giocatori e tifosi, dall’altra quella di proteggere l’immagine della Serie A. L’emergenza Coronavirus ha letteralmente invaso il mondo dello Sport: a poche ore da Juventus-Inter, tutto è ancora da decidere. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la gara potrebbe essere rinviata, a differenza dell’idea originale di giocarla a porte chiuse.

Il problema, però, sarebbe poi il calendario già povero di date disponibili per il recupero. Nelle prossime ore tutto si decidierà, per ora è ancora tutto in bilico.