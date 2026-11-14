Elezioni Figc, Abodi: «Dal 15 dicembre serve dialogo per le riforme, orgogliosi della Nazionale» – Lazio News 24

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, ha parlato in vista della prossima assemblea elettiva della Figc per cui sono candidati Galliani e Malagò

Il futuro politico del calcio italiano e l’entusiasmo ritrovato attorno alle selezioni azzurre tornano al centro dell’agenda istituzionale. A fare il punto della situazione è stato il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenuto a margine dell’evento legato alla presentazione delle maglie e all’accensione del Tempio di Venere a Roma per l’iniziativa “Corri Libera”.

Come riportato dall’agenzia ANSA, l’esponente del Governo ha affrontato i nodi legati all’ufficializzazione delle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani in vista della prossima assemblea elettiva della Figc, soffermandosi inoltre sul brillante momento attraversato dalla Nazionale maggiore e dall’Under 21.

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Abodi: l’appello al dialogo e il nodo sulle riforme

Interrogato sulle tempistiche e sugli equilibri che accompagneranno la corsa verso il vertice federale, Abodi ha ribadito con forza la necessità di evitare rallentamenti e di rimettere immediatamente al centro il confronto costruttivo tra le componenti del sistema calcistico italiano.

«Mi auguro che, dal 15 dicembre, si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte. Pericolo di slittamento delle elezioni? Mi auguro di no», ha dichiarato il ministro Andrea ai microfoni dell’ANSA, tracciando la rotta per le prossime settimane.

Abodi: la posizione su Malagò, Galliani e Mancini

Nel corso del suo intervento nella Capitale, al ministro è stato anche chiesto se un eventuale passo indietro di Giovanni Malagò nella corsa alla presidenza della Figc — dove figura anche la candidatura di Adriano Galliani — possa in qualche modo spingere il commissario tecnico Roberto Mancini a seguirne le orme. Su questo fronte, Andrea Abodi ha spento sul nascere ogni indiscrezione relativa a possibili dimissioni o scossoni tecnici.

«Non mi sembra ci siano segnali di addio da parte di nessuno», ha chiarito senza esitazioni Abodi, confermando un clima di stabilità attorno alla guida tecnica dell’Italia.