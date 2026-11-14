Lazio Lecce, i biancocelesti si preparano alla sfida dell’Olimpico: i precedenti tra le due formazioni – Lazio News 24

Lazio Lecce, i biancocelesti si preparano alla sfida in programma sabato 21 novembre all’Olimpico. I precedenti tra le due formazioni

Il countdown verso la ripresa del campionato di Serie A entra ormai nel vivo. Sabato 21 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00 nella cornice dello stadio Olimpico, la Lazio tornerà in campo per affrontare il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco nella gara valida per la dodicesima giornata.

Un appuntamento dal peso specifico elevatissimo per la formazione biancoceleste, chiamata a difendere con le unghie il primato solitario in classifica dopo aver chiuso da imbattuta le prime undici giornate di torneo, ma anche a sfatare un piccolo tabù statistico emerso negli ultimi incroci contro la formazione salentina.

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Precedenti Lazio Lecce: il dominio storico allo stadio Olimpico

Analizzando nel dettaglio lo storico degli scontri diretti tra le due società, come evidenziato anche dai dati statistici raccolti dagli archivi ufficiali della Lega Serie A, il bilancio complessivo pende nettamente a favore dei capitolini. Nei 49 confronti ufficiali disputati finora tra tutte le competizioni, infatti, la Lazio ha conquistato 23 successi a fronte di 13 pareggi e 13 affermazioni giallorosse.

Il divario diventa ancora più schiacciante restringendo il campo alle sole sfide giocate a Roma: nei 25 precedenti andati in scena allo stadio Olimpico contro il Lecce, i biancocelesti hanno centrato ben 15 vittorie e 8 pareggi, subendo appena 2 sconfitte in tutta la loro storia.

Precedenti Lazio Lecce: il dato negativo dal 2020 a oggi

Se la tradizione complessiva e il fattore campo sorridono ampiamente alla squadra della capitale, le statistiche più recenti invitano invece alla massima prudenza. Nelle ultime uscite contro la formazione giallorossa, infatti, la squadra capitolina ha faticato più del previsto a imporre la propria legge: considerando esclusivamente il parziale dal 2020 in poi, il bilancio racconta di soli tre successi biancocelesti, due pareggi e ben quattro sconfitte.

Anche l’ultimo incrocio in ordine di tempo, disputato lo scorso 24 gennaio 2026 in terra salentina, si è chiuso con un equilibrato pareggio a reti inviolate per 0-0.