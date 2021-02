Elezioni AIA, Nicchi: «Sento un grande appoggio. Sugli errori degli arbitri…»

Marcello Nicchi ha parlato della votazione che si terrà domenica per la nomina del presidente dell’AIA

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle elezioni che si terranno questa domenica. Il numero uno in carica, sfiderà Alfredo Trentalange.

ERRORI – «Gli errori, se ci sono, andrebbero chiesti a chi osserva il nostro operato. A chi lavora tanto come abbiamo fatto noi in questi anni può capitare di fare qualche errore, l’importante è che sia rimediato e riconosciuto, per la verità però mi sembra che, guardando indietro, sia difficile trovare sbagli. Tutto quello che abbiamo fatto è frutto del lavoro di una squadra che ha cooperato, che ha condiviso e che si è mossa sempre sulla base di richieste ed esigenze che ci sono state avanzate dalle sezioni e a cui noi abbiamo risposto».

SOSTEGNO – «Intorno a me sento un grande sostegno, un grande appoggio, una grande condivisione, non sono per niente preoccupato. I voti non si pesano, si contano e i nostri numeri da questo punto di vista sono esponenziali».