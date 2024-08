Dybala Roma, scoppia il CAOS in casa giallorossa: la CONTESTAZIONE verso la società con QUELLA scritta – FOTO

Dybala Roma, caos in casa giallorossa: una parte dei tifosi contesta la società per la situazione del giocatore argentino

In casa Roma la situazione non è delle più rosee negli ultimi giorni. I rivali della Lazio sono alle prese con il caso Dybala, con l’argentino messo sul mercato e ora in attesa di capire se il suo futuro sarà o meno in Arabia.

All’esterno di Trigoria è apparsa la scritta “Paulo non si vende”, segno di contestazione da parte di un gruppo di tifosi giallorossi verso la società.