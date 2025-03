Durosinmi Lazio, pronta l'offerta del club per il calciatore

Condividi via email

Durosinmi Lazio, il club biancoceleste è pronto a presentare l’offerta per il calciatore che ha stupito durante la sfida di Europa League

La vittoria di giovedì sera contro il Viktoria Plzen, ha permesso alla Lazio di conquistare un bel mattoncino importante per il pass ai quarti di Europa League. Durante la sfida contro la formazione ceca ad aver colpito e impressionato il club biancoceleste, è stato Durosinmi il quale aveva realizzato il gol del pari, che tiene in partita la formazione rossoblu in vista del ritorno.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio infatti starebbe presentando un offerta al Plzen, con Fabiani che metterebbe sul tavolo ben 8-10 milioni per permettere al club di assicurarsi il giovane calciatore. Il quotidiano spiega che in occasione del ritorno di giovedì sera ci potrebbero essere nuovi colloqui tra le due società.