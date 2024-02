Dreesen (CEO del Bayern): «Blocco vendita biglietti? Faremo ricorso»

Dreesen, il dirigente dei bavaresi replica alla sanzione della Uefa che proibisce al club tedesco di vendere i biglietti da trasferta

Alla luce della sanzione della Uefa sul Bayern riguardo al blocco della vendita dei biglietti per le gare in trasferta in Champions dopo quanto avvenuto con la Lazio, è intervenuto il CEO dei bavaresi Dreesen che rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Già a dicembre avevamo rivolto un appello urgente ai nostri sostenitori chiedendo loro di astenersi da ulteriori spettacoli pirotecnici. Al momento nessun tifoso potrà seguirci alla prossima trasferta in Europa. Alla squadra mancherà un supporto importante e dispiace soprattutto per coloro che si comportano sempre correttamente. Abbiamo chiesto le motivazioni della decisione e stiamo valutando la possibilità di ricorrere in appello