Dodò a Dazn: «Tavares? Vedremo oggi chi sta MEGLIO. Sulla sfida con Zaccagni dico UNA COSA»

Dodò, esterno della Fiorentina, ha parlato così prima del match contro la Lazio ai microfoni di Dazn: le sue dichiarazioni

LE PAROLE – «Sono stato molto bene con Palladino, ci parlo sempre, anche dopo ogni partita, vittoria, pareggio o sconfitta. É venuto qui per aiutare a migliorarci, ha fatto bene a Monza e non solo per me, ma tutti i ragazzi si trovano bene con lui: adesso dobbiamo sistemarci, siamo alla quinta giornata e dobbiamo iniziare a vincere. Ci si ricorda delle squadre che vincono: oggi è una grande partita e siamo pronti. Tavares? Lo conosco bene: io sono carico e anche lui, ha fatto una grande partita con il Milan, oggi vedremo chi sta meglio. Zaccagni? Ho giocato contro tanti calciatori forti, sono abituato a questo livello».