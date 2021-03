Serie A, diritti TV: mancano tre voti a DAZN, in bilico Roma e Bologna

L’assemblea di Lega Serie A andata in scena ieri ha prodotto una nuova fumata nera per quanto concerne i diritti tv per il prossimo triennio

L’assemblea di Lega Serie A andata in scena ieri ha prodotto una nuova fumata nera per quanto concerne i diritti tv per il prossimo triennio.

Come riferito da Repubblica, l’offerta di DAZN ha ottenuto 11 voti ma ne servono altri tre per ottenere l’assegnazione. Le squadre che al momento possono schierarsi dalla parte delle piattaforma web sono Roma e Bologna ma dovranno cambiare idea entro venerdì altrimenti le offerte scadranno e la Lega Serie A sarà costretta a pubblicare un nuovo bando.