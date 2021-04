Diritti tv Serie A, l’Agcom apre un’indagine sull’accordo Dazn-Tim

L’Agcom ha deciso di aprire un’indagine sull’accordo tra DAZN e Tim per l’acquisizione dei diritti tv Serie A

In attesa del ricorso di Sky anche l’Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) intende far chiarezza sull’assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN.

Attraverso una nota ufficiale l’Agcom ha comunicato di aver avviato un’istruttoria sul gruppo Telecom Italia (Tim), con l’obiettivo di «verificare l’eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo anche alla luce dell’accordo di distribuzione con DAZN che, estendendo la partnership in essere, porta su TIMVISION i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni».