Diretta/Live Hotel Sheraton – Calciomercato Lazio, l’ultimo giorno: sfuma Vignato

Calciomercato Lazio – Hotel Sheraton, segui l’ultimo giorno di calciomercato su lazionews24.com: tutte le news in diretta live

Calciomercato Lazio – Ultimo giorno di mercato con il gong finale che arriverà alle ore 22. Saranno ore frenetiche per la Lazio soprattutto in uscita: il club biancocelste ha diversi elementi da piazzare. In cima alla lista ci sono Wallace, Durmisi e Casasola. Per i primi due ci sono solo piste estere (Spagna, Francia o Portogallo), mentre per l’argentino si cercherà di trovare una sistemazione in Serie B. In entrata non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa, con il terzo attaccante che difficilmente arriverà, visto anche l’imminente rinnovo di Felipe Caicedo. Poi ci sono gli altri da piazzare: Vargic, Djavan Anderson, Minala e Kishna. Segui la diretta della giornata dall’Hotel Sheraton di Milano su lazionews24!

Calciomercato Lazio: diretta live

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – La Sampdoria ha superato la concorrenza della Lazio per l’attaccante del Chievo Verona, Emanuel Vignato (19 anni). Il giocatore è molto vicino ai blucerchiati, nelle prossime ore arriverà la firma.