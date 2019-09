Tare chiarisce: «Ecco perché non abbiamo preso Pavlovic…»

Calciomercato Lazio, Tare spiega il mancato arriva di Pavlovic: le sue dichiarazioni

Si è creato un vero e proprio intrigo di mercato attorno al difensore del Partizan Belgrado Strahinja Pavlovic. Il giocatore era ad un passo dal vestire la maglia della Lazio, si era recato anche nella Capitale per sostenere le visite mediche. Poi è saltato tutto. Alcune indiscrezioni giornalistiche avevano ipotizzato che il mancato acquisto fosse dovuto al visite mediche che non avevano dato un buon esito. Invece – come spiegato dal ds Igli Tare in una dichiarazione rilasciata al sito ufficiale della Lazio – «il mancato tesseramento del calciatore Strahinja Pavlovic è dato dall’accordo non trovato tra le parti».

Il difensore ha deciso di proseguire la sua esperienza al Partizan, ed è notizia di oggi del suo rinnovo di contratto fino al 2021.