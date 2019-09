Calciomercato Lazio, Wallace al Braga: i dettagli dell’affare

Calciomercato Lazio – Wallace vicino all’addio, il difensore è a un passo dal Braga: la situazione

Primo esubero piazzato per la Lazio: Fortuna Wallace è molto vicino al Braga. I dettagli dell’operazione: prestito con diritto di riscatto (non obbligo) fissato a 5 milioni. In serata l’arrivo del giocatore in Portogallo, domani le visite mediche e il primo allenamento agli ordini dell’allenatore dei portoghesi Riccardo Sá Pinto. Trattativa conclusa grazie al lavoro dell’agente del centrale Jorge Mendes, in ottimi rapporti con il club biancoceleste e la società portoghese.