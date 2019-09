Diretta/Live Hotel Sheraton – Calciomercato Lazio: Wallace-Braga, ci siamo! Kishna rimane, Bari al Dornbirn

Calciomercato Lazio – Hotel Sheraton, segui l’ultimo giorno di calciomercato su lazionews24.com: tutte le news in diretta live

Calciomercato Lazio – Ultimo giorno di mercato con il gong finale che arriverà alle ore 22. Saranno ore frenetiche per la Lazio soprattutto in uscita: il club biancocelste ha diversi elementi da piazzare. In cima alla lista ci sono Wallace, Durmisi e Casasola. Per i primi due ci sono solo piste estere (Spagna, Francia o Portogallo), mentre per l’argentino si cercherà di trovare una sistemazione in Serie B. In entrata non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa, con il terzo attaccante che difficilmente arriverà, visto anche l’imminente rinnovo di Felipe Caicedo. Poi ci sono gli altri da piazzare: Vargic, Djavan Anderson, Minala e Kishna. Segui la diretta della giornata dall’Hotel Sheraton di Milano su lazionews24!

Calciomercato Lazio: diretta live

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 – Madiu Bari, alla ricerca di una sistemazione, è pronto ad una nuova stagione in prestito tra le fila dell’FC Dornbirn. Arrivato nella Capitale nel 2016 dal Porto, è stato uno dei protagonisti della Primavera di Bonatti, ma era fermo da un anno.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – Tra i giocatori in esubero, rimarrà alla Lazio Kishna. L’olandese, che aveva prolungato il proprio contratto la scorsa estate per partire in prestito all’ADO Den Haag, rimane dunque a scadenza. Attualmente, il giocatore sta recuperando dall’infortunio.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Per Tiago Casasola resta viva soltanto l’opzione Livorno ma non è da escludere l’ipotesi permanenza (QUI la notizia)

AGGIORNAMENTO ORE 17.46 – Wallace è a un passo dal Braga: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, la formula del trasferimento. Il difensore nelle prossime ore sarà in Portogallo per le visite mediche (QUI la notizia)

AGGIORNAMENTO ORE 17.17 – Il direttore sportivo Tare ha spiegato il mancato approdo alla Lazio del difensore Pavlovic, le sue dichiarazioni (QUI la notizia).

AGGIORNAMENTO ORE 16.52 – Il giovane attaccante della Primavera della Lazio, Federico Scaffidi (17 anni), lascia ufficialmente il club biancoceleste per trasferirsi alla Sampdoria.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – In queste ultime ore si proverà a piazzare Fortuna Wallace. Secondo Sky Sport, ci sarebbe anche il Braga sul brasiliano. In questo momento il club portoghese sarebbe in vantaggio sulle altre pretendenti (Sporting Lisbona e Monaco, ndr). Lazio e Braga stanno lavorando sulla formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni).

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 – il Chievo si defila per quanto riguarda l’acquisto di Casasola, il pole per il giocatore resta il Livorno. Ci sono ancora trattative aperte per quanto riguarda Durmisi e Wallace. Per il primo si continua a trattare con i turchi del Fenerbahce, sul brasiliano ci sono invece diverse squadre anche se è sempre più complicato concludere una trattativa visto il poco tempo che manca alla chiusura del mercato.

Sul fronte esuberi invece Minala e Djavan Anderson stanno trovando una sistemazione in Serie B. Niente da fare invece per Kishna e Vargic.

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 – Tesserato Cedric Gondo. Svincolato dal Rieti e cresciuto nel vivaio della Fiorentina, l’attaccante ha firmato un quadriennale con la società biancoceleste. Il ragazzo, però – come riportato da Tuttomercatoweb.com – vestirà la maglia granata della Salernitana. A breve l’ufficialità.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – La Sampdoria ha superato la concorrenza della Lazio per l’attaccante del Chievo Verona, Emanuel Vignato (19 anni). Il giocatore è molto vicino ai blucerchiati, nelle prossime ore arriverà la firma.