Lazio, un finale di mercato senza acquisti: la situazione

Lazio, la priorità era cedere gli esuberi: il lavoro è stato fatto a metà. In entrata nessun acquisto all’orizzonte

Non ci sono occasioni last minute, la Lazio potrebbe concludere così il suo mercato. Il condizionale è d’obbligo, in questi casi, ma si assottigliano sempre di più le possibilità di nuovi innesti. L’obiettivo era quello di rinforzare l’attacco ma tutti i giocatori accostati ai biancocelesti sono sfumati. Alle 22.00 ci sarà il gong finale, la speranza è l’ultima a morire ma la situazione al momento è questa.

ALTRE OPERAZIONI – Il ds Igli Tare è a lavoro per definire l’uscita di Wallace al Braga (QUI la notizia) e piazzare gli altri esuberi Vargic, Durmisi, Djavan Anderson, Minala, Kishna. Infine, possibile permanenza di Tiago Casasola, che potrebbe restare in squadra ed essere aggiunto alla lista dei 25 per la Serie A.