Dionisi a Sky: «Vogliamo giocarcela a viso aperto anche con la Lazio. Sui gol presi dico questo»

Dionisi, il tecnico degli emiliani ha parlato a pochi minuti dalla sfida casalinga del suo Sassuolo contro la Lazio

GOL PRESI – «Partierei dalla fine: non è un problema di difensori, ma un problema di squadra e di equilibrio, siamo una squadra votata all’attacco, giochiamo ogni partita con quattro attaccanti e dobbiamo essere attenti all’equilibrio con e senza palla, soprattutto con delle volti non ci riusciamo. Poi davanti abbiamo squadre forti: oggi abbiamo la seconda dello scorso campionato e una delle migliori di questo. Sappiamo che sulla carta battiamo battuti»

CONTRO LE BIG – «La volontà è di far partita, giocando a viso aperto, sapendo che possiamo condedere qualcosa che davanti ha un potenziale forte sia in campo che in panchina, ma noi siamo questi: sappiamo che possiamo metterli in difficoltà se riusciremo a fare partita di squadra»