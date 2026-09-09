Diogo Leite si presenta: «Ho scelto un club che riponesse in me la giusta fiducia»

Diogo Leite ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, raccontando i motivi che lo hanno convinto a scegliere la Lazio

Quest’oggi è stata una giornata di presentazioni in casa Lazio. Diogo Leite, nuovo difensore centrale a disposizione di Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello per rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoceleste.

Il centrale portoghese ha raccontato la scelta di aspettare il progetto giusto prima di decidere il proprio futuro e, come affermato ai microfoni del club, alla fine è stata la proposta della Lazio a convincerlo, soprattutto per la fiducia manifestata nei suoi confronti.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole Frattesi e le condizioni di Pinamonti

Diogo Leite spiega la scelta di accettare la proposta biancoceleste

Diogo Leite ha spiegato di aver valutato con attenzione le possibilità a sua disposizione, senza avere fretta di prendere una decisione. Il difensore cercava soprattutto una società intenzionata a puntare realmente sulle sue caratteristiche.

«Ho avuto pazienza ma ho voluto scegliere un club che riponesse in me la giusta fiducia. La Lazio risponde a questi requisiti, per questo ho deciso di vestire questi colori. Ho ricevuto una bella accoglienza e ho lavorato prima di arrivare a Roma e per mettermi al servizio di Gattuso».

L’obiettivo è dunque quello di entrare rapidamente nei meccanismi della nuova Lazio e aumentare le alternative a disposizione di Gattuso nel reparto arretrato.