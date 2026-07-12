Pedullà spiega: «Per Dominguez manca lo scatto decisivo! Fabiani pensa ancora e Doekhi e Diogo Leite»

Alfredo Pedullà oggi ha rilasciato delle dichiarazioni sugli obiettivi per la difesa della Lazio da Dominguez a Diogo Leite e Doekhi

La Lazio continua a lavorare per consegnare a Gennaro Gattuso un nuovo difensore centrale. Il primo nome sulla lista della società biancoceleste resta quello di Sergi Dominguez, ma le difficoltà nella trattativa con la Dinamo Zagabria hanno spinto la dirigenza a mantenere aperti anche i dossier relativi a Diogo Leite e Danilho Doekhi.

A fare il punto della situazione è stato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha confermato la volontà della Lazio di effettuare un ultimo tentativo per il centrale spagnolo. La distanza economica, tuttavia, non è stata ancora colmata e la presenza del Barcellona, titolare di una percentuale sulla futura rivendita, rende l’operazione ancora più complessa.

Per questo motivo il club capitolino sta valutando con attenzione due profili attualmente svincolati, che permetterebbero di rinforzare il reparto senza dover versare un indennizzo per il cartellino. Le sue parole:

«La Lazio prova ad andare oltre Sergi Dominguez. La situazione non è cambiata rispetto a un paio di giorni fa, il club biancoceleste si è avvicinato al difensore centrale della Dinamo Zagabria ma non ha fatto lo scatto decisivo da 15 milioni (bonus compresi). Anche perché il Barcellona, che vanta una percentuale da futura vendita, non ha mollato di un centimetro. Verrà fatto un ultimo tentativo, ma la situazione è tutta in salita».

La valutazione complessiva dell’operazione, pari a circa 15 milioni di euro bonus compresi, rappresenta dunque l’ostacolo principale. La Lazio non avrebbe ancora deciso di arrivare fino alla cifra richiesta, pur mantenendo viva la possibilità di un ultimo rilancio.

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Diogo Leite resta il preferito tra gli svincolati

La prima alternativa a Sergi Dominguez sarebbe Diogo Leite, difensore portoghese reduce dall’esperienza con l’Union Berlino e attualmente libero sul mercato. Il centrale avrebbe però avviato una trattativa avanzata con una società araba, anche se al momento non sarebbe ancora arrivata la firma definitiva. Pedullà ha spiegato:

«Ecco perché la Lazio sta pensando alle alternative: conferme sulle voci circolate nelle ultime ore relative a Danilho Doekhi, classe 1998, olandese svincolato che i biancocelesti avevano sondato più volte nelle ultime sessioni di mercato. Ma il caso vuole che la Lazio voglia verificare prima la posizione di un altro ex Union Berlino, anche lui svincolato: stiamo parlando di Diogo Leite che ha una trattativa avanzata con un club arabo, manca ancora la firma».

La Lazio vuole quindi attendere gli sviluppi della situazione prima di prendere una decisione definitiva. La possibilità di ingaggiare Diogo Leite a parametro zero resta particolarmente gradita, nonostante alcune incomprensioni emerse nei mesi precedenti.

Doekhi pronto a tornare d’attualità

Qualora Diogo Leite dovesse firmare con il club arabo, la società biancoceleste sarebbe pronta ad approfondire la pista che porta a Danilho Doekhi. Anche il difensore olandese, classe 1998, è svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino.

Il suo nome non rappresenta una novità per la dirigenza capitolina, che lo aveva già seguito e sondato in diverse sessioni di mercato. La possibilità di arrivare al giocatore senza sostenere il costo del cartellino potrebbe renderlo una soluzione vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Sul possibile intreccio tra i due difensori, Pedullà ha aggiunto:

«Fino a quel momento il portoghese va tenuto in considerazione, in caso di firma verrà approfondito il dossier Doekhi. Diogo Leite è stato a lungo il preferito a parametro zero, con qualche incomprensione tra aprile e maggio. Ora è il momento di tirare le somme, sempre se non firmerà in Arabia…».

La dirigenza biancoceleste dovrà ora tirare le somme e scegliere su quale operazione concentrare gli sforzi. L’obiettivo è individuare un centrale affidabile da inserire nel nuovo progetto tecnico di Gattuso, cercando allo stesso tempo di preservare risorse utili per intervenire anche negli altri reparti.

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