Stojkovic Lazio, resta un obiettivo per la trequarti biancoceleste: gli ultimi sviluppi

Stojkovic Lazio, non solo Dominguez: il club biancoceleste lavora anche per Stojkovic con la Dinamo Zagabria. Gli ultimi sviluppi

La priorità assoluta per il pacchetto arretrato dei capitolini rimane impresso sul nome di Sergi Dominguez. Come riporta Il Messaggero, la trattativa per il difensore centrale della Dinamo Zagabria resta complessa a causa delle elevate richieste economiche della dirigenza croata. Durante l’ultimo blitz a Zagabria condotto dal direttore sportivo Angelo Fabiani, le parti hanno registrato ancora una distanza sensibile sulle formule di pagamento, ma il profilo dello spagnolo resta in cima alla lista per blindare l’area di rigore.

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Il nuovo modulo di Gattuso favorisce l’innesto di Stojkovic

Il viaggio nei Balcani del ds biancoceleste non è stato pianificato soltanto per sistemare la retroguardia. Sebbene Gennaro Gattuso abbia preferito allontanare temporaneamente i discorsi relativi ai moduli tattici, la sensazione diffusa è che la squadra sia pronta a compiere una metamorfosi dinamica. Per facilitare la transizione fluida dal classico 4-3-3 a un più spregiudicato 4-2-3-1, la Lazio necessita di un calciatore di fantasia in grado di agire con naturalezza tra le linee. Identikit che porta dritti al talento classe 2003 Luka Stojkovic.

I tempi d’attesa della Lazio prima di tesserare Stojkovic

Il jolly offensivo, di proprietà della stessa formazione di Zagabria, è un profilo ampiamente conosciuto e apprezzato dal tecnico, che ne ha studiato le movenze tecniche durante la sua recente esperienza professionale all’estero. Nonostante il forte gradimento reciproco, la trattativa per Stojkovic non si preannuncia né semplice né immediata. La diplomazia è al lavoro per limare i dettagli economici del cartellino, costringendo i tifosi ad attendere ancora qualche settimana prima di poter assistere alla definitiva fumata bianca.