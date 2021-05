Diffidati Lazio, chi rischia di saltare la gara contro il Parma

Diffidati Lazio, sono cinque i giocatori diffidati che rischiano di saltare la gara dell’Olimpico contro il Parma

Inzaghi ritrova Acerbi, ma perde Fares. Il tecnico spera in un finale di stagione tranquillo, per non dover perdere altre pedine fondamentali in questo rush di campionato.

La lista dei diffidati in casa Lazio, infatti, è piuttosto lungo. Con l’ultimo verdetto del Giudice Sportivo, alla lista di coloro che potrebbero saltare il Parma, si è aggiunto anche Lucas Leiva e nell’elenco figurano già Luis Alberto, Parolo, Milinkovic e Pereira.