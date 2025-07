Fabiani spiega: «Conferenza? Era una cosa carina, non innoviamo mai…Nessun bavaglio a Sarri»

Fabiani spiega: «Conferenza? Era una cosa innovativa. Nessun bavaglio a Sarri». Le dichiarazioni del direttore sportivo biancoceleste

Una giornata di chiarimenti e polemiche a Formello, il quartier generale della Lazio. Al centro della discussione, la gestione della conferenza stampa di Maurizio Sarri, che ha visto il club compiere un’inattesa marcia indietro dopo una decisione iniziale che aveva fatto molto discutere. La società, infatti, aveva inizialmente comunicato di voler tenere l’incontro del tecnico con i media a porte chiuse, escludendo di fatto la presenza dei giornalisti.

Questa mossa ha generato un’immediata ondata di malcontento, spingendo la Lazio a fare un rapido passo indietro e a modificare il format dell’evento. Per placare le acque e spiegare la posizione del club, è intervenuto in prima persona il direttore sportivo Angelo Fabiani. A margine dell’open day organizzato per la stampa presso il centro sportivo, il diesse ha cercato di fare luce sulle intenzioni della società, presentando la nuova formula non come una chiusura, ma come un tentativo di sperimentare nuove forme di comunicazione.

La nuova idea prevede che l’allenatore parli regolarmente, ma con alle sue spalle delle immagini proiettate, in un formato che il club definisce “innovativo”. Fabiani ha voluto sottolineare con forza che non vi è alcuna intenzione di limitare la libertà di espressione del tecnico, un concetto che sarebbe peraltro estraneo al carattere dello stesso Sarri. Il direttore sportivo ha ammesso che la nuova modalità elimina il contraddittorio diretto, elemento cardine di ogni conferenza, ma ha difeso la scelta come un passo necessario per esplorare nuove frontiere comunicative e superare i formati tradizionali. Un tentativo, secondo la società, di evolvere, pur comprendendo le perplessità che una simile novità può generare nell’immediato.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha dichiarato: «Volevamo fare una cosa carina ed innovativa. Manderemo immagini proiettate dietro di lui. Non c’è nessuno bavaglio che viene messo a Sarri, anche perché lui non è il tipo che si presterebbe a tutto questo. Capisco che possa sembrare che così non c’è il contraddittorio, ma se questo ci ferma, non ci apriamo mai all’innovazione».