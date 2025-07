Calciomercato Lazio, Basic si avvicina all'addio. Quella squadra vuole acquistarlo - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Basic verso l’addio, spunta di nuovo la Cremonese. La situazione attuale

Nel vivo del Calciomercato Lazio, uno dei nodi da sciogliere è il futuro di Toma Basic. Il centrocampista croato, dopo essere stato reintegrato nella rosa biancoceleste a gennaio 2025, non ha mai collezionato nemmeno un minuto in campo con la squadra guidata da Maurizio Sarri. Una situazione che rende ormai inevitabile una riflessione sul suo futuro, tanto per la società quanto per il giocatore stesso.

Già nella sessione invernale di calciomercato, Basic era stato oggetto di interesse da parte di diverse squadre. Tra queste, Hajduk Spalato, Sassuolo e Cremonese avevano avanzato proposte concrete, tutte però respinte dal giocatore. Ora, con il mercato estivo in pieno svolgimento e con la rosa della Lazio decisamente sovraffollata, il momento della separazione sembra arrivato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Cremonese — da poco tornata in Serie A — sarebbe tornata alla carica per Basic. Si parla di un’operazione da circa 800 mila euro, una cifra contenuta e tutto sommato realistica, considerando lo scarso utilizzo del calciatore e la necessità della Lazio di sfoltire l’organico. Al momento non ci sono trattative ufficiali avviate, ma l’interesse è concreto e il trasferimento appare tutt’altro che improbabile.

Il Calciomercato Lazio è infatti condizionato da una rosa extralarge: sono ben 36 i giocatori attualmente sotto contratto, tra elementi rientrati dai prestiti e tesserati effettivi. Un numero che rende indispensabile il sacrificio di alcuni elementi, in uscita sia a titolo definitivo che temporaneo.

Per Toma Basic il destino sembra segnato: fuori dai piani tecnici, senza la prospettiva di spazio e con una Lazio esclusa dalle coppe europee nella prossima stagione, le possibilità di minutaggio sono pari a zero. A questo punto, una cessione diventa necessaria anche per dare nuovo slancio alla sua carriera, ancora in tempo per essere rilanciata.

Il Calciomercato Lazio, quindi, potrebbe presto registrare una delle sue prime operazioni in uscita. Le prossime settimane saranno decisive, ma il nome di Basic è ormai in cima alla lista dei partenti. Sarà addio a Formello, con la Cremonese pronta a offrire una nuova opportunità al centrocampista croato.