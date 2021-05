Rinnovo Inzaghi, non solo Inghilterra: anche in Italia insidiano il tecnico

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio è ancora in una fase di stallo: l’ombra sull’accordo si stende dal Nord Italia

Anche Simone Inzaghi in corsa per la panchina della Juventus? Il tecnico della Lazio non ha ancora cominciato a discutere il suo rinnovo con Lotito: tutto è fermo in attesa del termine della stagione. Come rivela Il Messaggero, le parti hanno più volte ribadito che non c’è fretta, ma questo continuo rinviare sembra essere sintomo di altro. Oggi il presidente biancoceleste sarà presente a Formello, ma ci sono ancora dubbi su un possibile incontro.

Il tecnico piacentino, molto amico di Paratici, piace da tempo anche alla Juve, che starebbe pensando anche a lui per la panchina in caso di addio di Pirlo. Dunque, non solo dall’Inghilterra arriva il corteggiamento: la Vecchia Signora potrebbe provarci.