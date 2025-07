Lazio, due giocatori già a Formello: segnale importante in vista del ritiro. Entrambi devono recuperare dai rispettivi infortuni

L’attesa è quasi finita per i tifosi biancocelesti: la nuova stagione della Lazio è ufficialmente alle porte. Manca sempre meno all’inizio del ritiro estivo 2025, che prenderà il via lunedì prossimo, 14 luglio, presso il centro sportivo di Formello. La preparazione della squadra entrerà nel vivo con gli allenamenti sul campo, ma i giocatori sono attesi già nelle prossime ore per i consueti appuntamenti di inizio anno.

Il programma della ripartenza: visite mediche e test

Il raduno della squadra è fissato per domani mattina, giovedì 10 luglio. I calciatori della Lazio si sottoporranno alle tradizionali visite mediche di idoneità direttamente a Formello. Successivamente, sarà il turno dei test atletici personalizzati presso il centro specializzato Isokinetic, un passaggio fondamentale per valutare la condizione fisica di ogni singolo elemento della rosa dopo la pausa estiva. Una volta completati questi preliminari, la squadra potrà finalmente iniziare il lavoro sul campo agli ordini del tecnico.

Zaccagni e Patric anticipano i tempi: recuperi in corso

Sebbene il raduno ufficiale sia domani, c’è chi ha voluto anticipare i tempi, dimostrando grande professionalità e voglia di tornare al top. Già nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, Mattia Zaccagni e Patric erano al lavoro a Formello. Il difensore spagnolo ha svolto una seduta di allenamento differenziato sul campo del Mirko Fersini per proseguire il recupero dopo l’intervento chirurgico alla caviglia destra di fine marzo. Zaccagni, invece, ha continuato il suo programma personalizzato in piscina. L’esterno offensivo si è operato lo scorso 25 giugno all’inguine per risolvere definitivamente il problema della pubalgia che lo aveva tormentato. Entrambi puntano a rientrare in gruppo il prima possibile, un segnale importante in vista del ritiro della Lazio.