Ex obiettivi Lazio, Retegui e quelle sirene arabe che potrebbero allontanarlo dall'Atalanta - Lazio News 24

Retegui, l’Atalanta resiste: offerte arabe insufficienti per l’ex obiettivo Lazio. La situazione di mercato

Tra gli ex obiettivi Lazio più discussi delle ultime sessioni di calciomercato c’è sicuramente Mateo Retegui, attaccante oggi al centro delle trattative dell’Atalanta. Il centravanti italo-argentino, che in passato era stato seriamente seguito dalla Lazio, è ora nel mirino di diversi club arabi, pronti a offrire cifre importanti pur di portarlo in Medio Oriente.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, però, allo stato attuale non ci sarebbero nuovi rilanci concreti da parte dei club sauditi, che nei giorni scorsi avevano avanzato un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo bassa dai dirigenti dell’Atalanta, che valutano Retegui almeno 60 milioni. La posizione del club bergamasco è chiara: l’attaccante, arrivato in Serie A solo un anno fa, è considerato una pedina chiave per il futuro e sarà ceduto solo a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile.

La situazione attorno a Retegui interessa anche l’ambiente biancoceleste, dal momento che il suo nome era stato accostato alla Lazio in più occasioni, specialmente nella scorsa estate, quando si cercava un profilo giovane ma già pronto per il grande salto. Il giocatore era stato seguito a lungo da Igli Tare e, successivamente, anche dalla nuova dirigenza. Tuttavia, i costi dell’operazione e la forte concorrenza avevano spinto la società a virare su altri profili.

Oggi, Retegui rientra a pieno titolo nella categoria degli ex obiettivi Lazio, e la sua parabola di mercato conferma quanto il club avesse visto giusto nel valutarne il potenziale. L’interesse da parte delle ricche squadre arabe ne è la prova, ma l’Atalanta, forte della crescita dell’attaccante e dei suoi margini di miglioramento, non è intenzionata a svenderlo.

Il mercato è ancora lungo e non si esclude che possano arrivare rilanci, ma per ora la Dea resiste. La Lazio osserva da lontano, consapevole di essersi trovata – almeno in passato – sulle tracce di un giocatore dal grande valore.