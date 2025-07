Ritiro Lazio, novità molto importante su quella che sarà la gestione estiva in vista della stagione 2025/2026 - Lazio News 24

Ritiro Lazio al via a Formello: dopo 17 anni addio ad Auronzo. La situazione dei biancocelesti

Il ritiro Lazio 2025 segna una svolta storica. Dopo ben 17 anni trascorsi tra le fresche montagne di Auronzo di Cadore, quest’estate il club biancoceleste inaugura per la prima volta un ritiro precampionato tra il caldo della Capitale, presso il centro sportivo di Formello. Una decisione inedita, che porta con sé novità logistiche e organizzative, come riportato oggi dal Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri, rientrato ufficialmente alla guida della Lazio, è atteso nel pomeriggio proprio a Formello, dove inizierà a pianificare orari e modalità del lavoro che accompagnerà la squadra in questo ritiro Lazio tutto romano. Sarà un ritiro diverso da tutti quelli visti finora sotto la gestione del “Comandante”: durato ridotto – soli 13 giorni, un’anomalia per Sarri che solitamente preferisce preparazioni più lunghe e dettagliate – e un’organizzazione studiata per far fronte alle alte temperature estive della Capitale.

Per evitare i momenti più caldi della giornata, Sarri ha disposto sveglie all’alba: la squadra dovrà essere pronta in campo già alle 9 del mattino per la prima seduta, mentre il secondo allenamento giornaliero si svolgerà alle 18:30. Una scelta obbligata, ma che dimostra ancora una volta l’attenzione maniacale dell’allenatore ai dettagli, anche in fase di preparazione atletica.

Il ritiro Lazio prenderà il via ufficialmente con le visite mediche, previste a partire da domani. I calciatori biancocelesti si sottoporranno ai controlli tra le 8 e le 15, mentre per Sarri e il suo staff tecnico il consueto check-up è previsto per venerdì. Un passaggio fondamentale per iniziare a valutare la condizione fisica della rosa, anche alla luce delle prossime mosse di mercato.

Nonostante l’assenza di Auronzo e del tradizionale affetto dei tifosi in montagna, il ritiro Lazio a Formello rappresenta un’opportunità per Sarri di lavorare in un ambiente più controllato e focalizzato. L’obiettivo è chiaro: gettare le basi per una stagione che segna un nuovo inizio, nel segno della continuità tecnica ma con rinnovate ambizioni.

Tra sveglie anticipate, carichi di lavoro mirati e clima torrido, il ritiro Lazio 2025 si presenta come una vera e propria sfida. E Sarri, come sempre, è pronto a guidarla.