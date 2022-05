Diffidati Lazio: quattro biancocelesti rischiano di saltare la Juve. I nomi

Diffidati Lazio: quattro giocatori rischiano di saltare la Juve in caso di giallo contro la Sampdoria. I nomi

Mancano tre giornate alla fine del campionato ma la Lazio non vuole perdere assolutamente pezzi importanti nella corsa alla qualificazione in Europa League. Per questo motivo contro la Sampdoria quattro giocatori dovranno stare attenti al cartellino giallo perché sono a rischio squalifica.

Sono Immobile, Luiz Felipe, Marusic e Patric che se dovessero ricevere un cartellino giallo salterebbero lo scontro contro la Juventus di lunedì 16 maggio. La Vecchia Signora invece dovrà fare attenzione nel match contro il Genoa: Kean, Rabiot e Vlahovic sono infatti a rischio squalifica.