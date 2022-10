Onorato: «Frasi Lotito? Io spero che scherzasse»

Tiene ancora banco la questione Flaminio, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente Lotito: ecco la risposta di Onorato

Tiene ancora banco la questione Flaminio, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente Lotito in primis sulla conferenza dei Servizi. Ma ecco la risposta di Onorato, arrivata tramite un’intervista a La Repubblica.

«Mi auguro che quella del presidente fosse una battuta. Io e il sindaco Gualtieri l’abbiamo detto più volte: la Lazio deve presentare un progetto. L’elezione a senatore? Non cambia nulla. Per noi Lotito rappresenta una società con milioni di tifosi. L’unica cosa certa è che non si possa lasciare lo stadio Flaminio in quello stato di degrado per ancora troppo tempo. Ripeto, noi aspettiamo la Lazio».