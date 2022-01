Bastoni: «Vinta una partita complicata. E sul gol...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Lazio: le sue dichiarazioni.

GOL – «Volevo calciare di prima poi per fortuna Brozovic mi ha detto di stopparla e quindi ho calciato meglio. Sensazione strana perché non segnavo da due anni. Sono più contento per la vittoria comunque».

AL LIMITE SUI CALCI D’ANGOLO – «Stasera posso dire che sono più forte io di fuori, ma fino alla scorsa era perché non ne prendevo una di testa (ride ndr). Oggi era complicata e siamo contenti di aver vinto».

PIU FORTI – «Più forti? Non so, abbiamo il ricolare sul petto e vogliamo difenderlo a tutti i costi. Vincere è bello e negli ultimi due anni abbiamo acquisito una grande mentalità».

GIOCO DI INZAGHI – «All’inizio ho avuto un po’ di difficoltà ma poi sono entrato nei meccanismi. Diamo tutti l’anima, vinciamo e ci divertiamo».