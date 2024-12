Dia torna, verso Napoli Lazio un uomo in più: il ballottaggio è aperto

Dia sarà nuovamente a disposizione di mister Marco Baroni per la trasferta di Napoli. Si apre così un ballottaggio in casa Lazio

Domenica sera allo Stadio Maradona mister Baroni, salvo imprevisti, avrà nuovamente a disposizione Boulaye Dia. Il centravanti senegalese, dopo l’infortunio rimediato in Europa League contro il Ludogorets, scalpita per avere una maglia da titolare in Napoli–Lazio.

In casa biancoceleste sarebbe aperto un ballottaggio tra Pedro e Dia. Lo spagnolo è stato ottimo anche in Coppa Italia, da segnalare l’assist di tacco per il 2-1. D’altra parte però con la doppia punta i capitolini hanno fatto le cose migliori.