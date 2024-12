Dia a LSC: «È stata una settimana dura, ma siamo pronti per stasera. Taty? Ecco cosa ne penso»

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club prima della partita contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Boulaye Dia ha parlato così della partita tra Lazio e Lecce:

PAROLE – «Settimana dura dopo la partita di lunedì, adesso siamo pronti già stasera per fare una buona prestazione, tutta la squadra, per vincere di nuovo. Lavoro per questo, per aiutare la squadra e per migliorare la mia performance e se posso segnare per aiutare la squadra bene. Ho già segnato qui, siamo carichi e conosco un giocatore che sta qui e che era con me a Salerno e non voglio perdere contro di lui.

La scelta del mister di farmi correre di più? Devo lavorare insieme a Taty sulla pressione per aiutare la squadra sulla prima uscita dell’avversario. È fondamentale per la squadra, dopo il gol questo è un altro aspetto importante».