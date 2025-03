Dia: «Ho parlato con Musah e ha detto che mi ha toccato...»

L’attaccante della Lazio ha presentato il match contro il Viktoria Plzen in conferenza stampa, dove è tornato a parlare anche del presunto contatto con Musah nella sfida contro il Milan

CONTATTO CON MUSAH – «Durante la partita ho parlato con Musah, mi ha detto che mi ha toccato e per me era rosso. Ero davanti a lui, mi ha toccato ed è fallo. Io sono una seconda punta, posso giocare anche davanti o fare il trequartista, bisogna vedere come riesco a combinare con l’altro attaccante. L’interazione tra la punta e chi gioca dietro è fondamentale, posso giocare sia davanti che dietro. Per me non cambia nulla tra Castellanos, Noslin e Tchaouna, i miei movimenti sono gli stessi»

LA CONFERENZA STAMPA DI DIA ALLA VIGILIA DI VIKTORIA PLZEN LAZIO