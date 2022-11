Di Marzio: «Romero? La Lazio è stata brava ad anticipare tutti»

Gianluca Di Marzio svela alcuni retroscena riguardanti l’arrivo del giovane biancoceleste Romero alla Lazio

Una delle rivelazioni della Lazio di Sarri, seconda in classifica, è Romero il quale si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere del comandante. Gianluca Di Marzio racconta a Sky Sport come il giovane biancoceleste è approdato a Roma.

CONCORRENZA – : «Lui ha debuttato nella Liga a 15 anni. Lui è il bimbo dei record. E’ nato in Messico, ha passaporto spagnolo e argentino e ha scelto di giocare per l’Argentina. Lo chiamavano il mini Messi. La Lazio è stata brava ad anticipare la concorrenza internazionale, Tare lo considera un fenomeno e continua a ripeterlo. Fali Ramadani, agente di Sarri, ha fornito una corsia preferenziale ai biancocelesti. »

«È iniziato tutto nelle giovanili del Maiorca, dove Romero giocava insieme al figlio di Ramadani: ‘Papà, vieni agli allenamenti per vedere me oppure Luka? Guarda lui che lo merita. Così iniziò ad assisterlo come procuratore. Un predestinato, speriamo che possa continuare così»