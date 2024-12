Di Gennaro: «La sconfitta di ieri è stata umiliante per la Lazio ma sono sicuro di una cosa per il futuro del club»

Di Gennaro, l’ex calciatore e opinionista sportivo analizza la sconfitta di ieri dei biancocelesti rilasciando a tal proposito queste parole

Ai microfoni di TMW è intervenuto Antonio Di Gennaro, il quale alla luce della pesante sconfitta della Lazio con l’Inter rilascia queste considerazioni

PAROLE – È normale che l’Inter sia una top, è un risultato pesante e si poteva fare di più nel secondo tempo. Aveva iniziato bene la Lazio, con l’occasione di Noslin, poi c’è stato l’episodio del rigore e si è disunita. Baroni si è preso le responsabilità maggiori, come giusto che sia. Nel secondo tempo ha voluto giocare uguale e se lasci spazi all’Inter sai che ti fa male. Per la Lazio è una battuta d’arresto ma ha fatto vedere valori importanti finora. È una battuta d’arresto forte, ma non si disunirà. Ha fatto vedere con certe vittorie che può ambire a qualcosa d’importante

Anche io ho perso con un bel divario, ma se c’è l’allenatore giusto si riparte subito. Per me Baroni sta facendo un grande lavoro, è un ko umiliante ma credo si debba ripartire. Ha vissuto momenti peggiori in carriera Baroni. E ha perso 6-0 con una candidata allo Scudetto e alla vittoria della Champions