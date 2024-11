Di Francesco sbotta: «L’arbitraggio è stato nettamente in favore dell’Inter questa sera»

Di Francesco, il tecnico del Venezia sbotta a fine gara per il caso inerente al gol annullato ai lagunari nei minuti finali

Alla fine della partita persa contro l’Inter, Di Francesco sbotta ai microfoni di Dazn tuonando parole pesanti nei confronti della direzione di gara contro il suo Venezia

PAROLE – Come ho vissuto i minuti finali? Non penso che il tocco di mano sia così evidente come descritto da voi, non ce ne gira bene una, ma non voglio discutere l’episodio se dite che il regolamento dice così. Voglio parlare più della gestione generale della gara, che è stata dall’altra parte per tutta la gara. Ma voglio parlare dei miei ragazzi, che hanno sì rischiato qualcosina, ma hanno anche creato 3-4 palle gol non concretizzate. Alla fine ci sta che l’Inter ti segni. Ci saremmo meritati quel gol, anche negli ultimi secondi non abbiamo buttato via la palla, abbiamo messo l’Inter nella sua metà campo. Ci teniamo l’ottima gara, peccato per il risultato