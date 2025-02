Di Canio sulla Roma: «Giovedì è stata fortunata, se il Porto faceva 4 Gol non aveva rubato niente!»

Di Canio, l’ex bandiera biancoceleste rilascia parole forti riguardo quanto accaduto alla partita della Roma in Europa League

Ai microfoni di TMW ha parlato Paolo Di Canio, il quale torna sulla sfida della Roma di Europa League contro il Porto pareggiata, e rilascia a caldo queste sue considerazioni

PAROLE – Contro il Porto la Roma come sempre è stata baciata dalla fortuna…se il Porto faceva 4 Gol non aveva rubato niente! I romanisti non si devono lamentare dell’arbitro e fare i soliti piagnistei, perché l’arbitro Stieler, è un grande professionista che ha arbitrato correttamente