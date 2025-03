Delio Rossi esalta Zaccagni: «È diventato completo»

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato così di Mattia Zaccagni in ottica biancoceleste ed in ottica Nazionale

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi ha parlato così del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, anche in ottica Nazionale:

PAROLE – «Zaccagni si è completato come giocatore. Dico la verità, per il modo di intendere il calcio che ho io, non lo avrei visto male neanche come interno di centrocampo. A parte questo, bisogna dire che con la Nazionale è anche abbastanza sfortunato, visto che adesso Spalletti gioca un modulo che non esalta particolarmente le sue caratteristiche. Lui ha bisogno di tanto campo da attaccare, Sarri è stato decisivo per migliorare il suo gioco offensivo: i tagli dentro l’area, le letture da opportunista».