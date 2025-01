Delio Rossi giudica la Lazio: «Domenica non è stata una grande gara ma da qui a giovedì può cambiare tutto»

Delio Rossi, l’ex tecnico biancoceleste giudica la partita di domenica rilasciando a riguardo alcune sue considerazioni anche in vista di giovedì

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, alla luce della sconfitta della Lazio di domenica con la Fiorentina, Delio Rossi ha analizzato la prestazione dei biancocelesti, soffermandosi in modo particolare su Dele Bashiru

PAROLE – Come si riparte dopo il ko con la Fiorentina? Non è che in tre giorni è cambiata la Lazio. La situazione era peggio dopo i 6 gol dell’Inter. Domenica hanno fatto una gara non all’altezza ma da qui a giovedì possono cambiare risultati e destini. Nel calcio moderno devi essere abituato sia fisicamente che mentalmente a giocarti la partita della vita ogni tre giorni. Ora ci sta anche che gli avversari inizino a conoscere la Lazio, vedi la sfida con la Roma o con il Ludogorets: se chi gioca contro i biancocelesti non gli lascia spazi e sfrutta le poche occasioni a disposizione, crea problemi

DELE BASHIRU – Dele-Bashiru? Vecino è più evoluto, anche se non ha la sua preponderanza fisica. Senza Rovella dal 1′? Parto dal presupposto che c’è un allenatore, in questo caso anche bravo e capace. Lui vuole vincere le partite e fa le valutazioni in base a questo. Con il senno del poi era meglio partire con lui, ma questi discorsi ora sono figli del risultato. Io non conosco il ds della Lazio ma penso sia navigato e capace. Ha creato una rosa omogenea, mi aspetto che arrivi un giocatore utile. Casadei per me potrebbe fare anche il mediano, però nel calcio moderno i centrocampisti devono avere più requisiti, devono saper fare entrambe le fasi. Tra Fabbian e Casadei? Se dovessi andare sul presente sceglierei Fabbian, pensando al futuro direi Casadei