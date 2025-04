Delio Rossi elogia Pedro: ‭«E’ un campione, ha fatto la differenza da subentrato»

L’ex allenatore della Lazio ha commentato quanto avvenuto nell’ultimo turno di campionato tra Lazio e Parma all’Olimpico

Delio Rossi ha commentato la prestazione di Pedro in Lazio Parma, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radiosei.

SU PEDRO – «Hanno premiato Pedro come migliore e non era titolare; è entrato e ha fatto la differenza. Lui era contrariato, non per il premio, ma ripeteva che era una gara che andava vinta: questo fa capire che parliamo di un campione, con le sue motivazioni intrinseche. Ce chi ce l’ha dentro e chi no. Rimonta utile? Arrivare allo scontro diretto con 7 punti in queste tre gare ci può stare ma serve vincere ad Empoli. Adesso però non è il momento degli attacchi, delle colpe‭».