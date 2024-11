Delio Rossi a Radiosei: «Noslin? Per me il ruolo che ha è quello di vice Zaccagni mentre su Baroni dico questo»

Delio Rossi, l’ex tecnico della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosei parlando di Noslin e non solo. Ecco cos ha detto

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Delio Rossi, il quale rilascia alcune considerazioni su alcuni temi relativi alla Lazio ovvero Baroni e Noslin e non solo

PAROLE – Orsolini se trova la giornata giusta può dare molto fastidio.

Castro mi piace, è un attaccante moderno. Il Bologna sta bene, ha perso solo una partita. Bisogna vedere se ritroviamo la stessa Lazio che ha lasciato, questa è la vera incognita. I giocatori viaggiano tanto, si staccano un po’ dalla realtà del club. Il fatto che ci siano pochi infortuni è già un bel segnale. Mi aspetto tanti duelli individuali, ormai il calcio si basa quasi esclusivamente su questo concetto

Il 4-3-3 di Baroni somiglia tanto al 4-2-3-1, perché Vecino in fase di possesso va a fare il sottopunta. Cambiano le caratteristiche degli interpreti, quindi fra Dia e Vecino, ma il sistema vero e proprio non cambia. Noslin? Per me deve specializzarsi, io credo che il ruolo di esterno sinistro sia quello che più gli si addica